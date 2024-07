Unfall in Siegburg Elfjähriger wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein elf Jahre alter Junge ist in Siegburg bei einem Unfall von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind sei mit dem Fahrrad auf einem Radweg an einer Straße gefahren, teilte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mit. Kurz nach acht Uhr habe der Fahrer eines Lastwagens wohl beim Abbiegen den Jungen übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst. Das Kind sei noch am Unfallort gestorben. Mehrere Medien berichteten.