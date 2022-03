Nach tödlichem Unfall in Siegburg : Notfallseelsorger Albrecht Roebke schützt die Seele vor Traumata

Albrecht Roebke arbeitet als Notfallseelsorger in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Foto: Nadine Quadt

Bonn/Siegburg Nach dem Unfall mit zwei verstorbenen Jugendlichen in Siegburg wurde auch Notfallseelsorger Albrecht Roebke hinzugerufen. Der Bonner weiß auch, was Eltern brauchen, die gerade ihr Kind verloren haben. Er leistet ihnen Beistand.

Von Rosanna Großmann

Zwei Jugendliche sind am Samstagmorgen bei einem tragischen Unfall auf der Wahnbachtalstraße zwischen Siegburg und Kaldauen gestorben. Mit einem weiteren Jugendlichen setzten sie sich am frühen Morgen in einen Kleinbus, fuhren los, der Wagen kam von der Fahrbahn ab. Als das Auto in Flammen aufging, konnte nur einer der jungen Männer aus dem Feuer gerettet werden. Eltern, Freunde, Mitschülerinnen und Mitschüler – alle sind fassungslos. Sie alle können Hilfe gebrauchen, um den Schock des plötzlichen Verlustes zu verarbeiten. Einer, der die nötige Unterstützung bieten kann, ist Albrecht Roebke. Seit 22 Jahren ist der Bonner als Notfallseelsorger im ganzen Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn im Einsatz. Auch nach dem Unfall am Samstag wurde Roebke hinzugerufen.

„In so einem Fall werden wir über die Leitstellen alarmiert, über Feuerwehr und Polizei“, erklärt der Notfallseelsorger, der ein Viertel seiner Arbeitszeit auch als evangelischer Pfarrer in Neunkirchen-Seelscheid bestreitet. Als einer von zwei Koordinatoren ist Roebke Tag und Nacht erreichbar. Erhält er einen Anruf, kann er entscheiden, welcher der 35 Notfallseelsorger in seinem Team am schnellsten vor Ort sein kann. Etwa 360 Einsätze pro Jahr verzeichnen die Ehrenamtlichen. „Am allerhäufigsten werden wir zu plötzlichen Todesfällen in häuslicher Umgebung gerufen, nach Suiziden, oder wenn Kinder betroffen sind“, so der Bonner. Im Idealfall stehe auch einer von ihnen dabei, wenn die Polizei jemandem eine Todesnachricht überbringen müsse.

Die Reaktionen auf eine solche Mitteilung seien einander meist recht ähnlich, berichtet Roebke. „Da ist erstmal ganz viel Schock. Das setzt reflexartig ein.“ Dies zeige sich entweder durch Schreien und Zusammenbrechen – oder durch eine Art Einfrieren. „Die Trauer kommt bei einem plötzlichen Todesfall später“, so der Notfallseelsorger. Was er sowie seine Kolleginnen und Kollegen dann anbieten, nennt sich Psychotrauma-Prävention. Ein sogenanntes Psychotrauma ist von einem körperlichen Trauma zu unterscheiden, das eine durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzung des Gewebes bezeichnet. „Ein Psychotrauma entsteht, wenn Menschen sozusagen im Zustand des Schocks steckenbleiben“, erklärt Roebke. Erst nach sechs Monaten könne man so ein Trauma jedoch offiziell feststellen.

Wenn Angehörige erfahren, dass ein ihnen nahestehender Mensch nicht mehr lebt, empfinden sie das laut Roebke meist so, als läge ihr Leben von der einen auf die andere Minute vollkommen in Trümmern. „Das Urvertrauen ist verschwunden, der Schock ist eine Ohnmacht“, weiß der Pfarrer. Dass die Seele da in eine Schutzhaltung gehe, sei zunächst nicht schlimm. „Wenn ein Soldat im Krieg verwundet wird, ist es ja auch ein Reflex des Gehirns, die Schmerzen nicht zuzulassen“, sagt Roebke. „Das ist eine Verdrängung, damit die Flucht ermöglicht werden kann. Und das kann die Seele genauso.“ Daraufhin werde die Information am besten in Häppchen verarbeitet.

Der beste Weg, um aus der Ohnmacht des Schocks herauszukommen, ist laut Roebke, selbst etwas zu entscheiden. „So spüre ich die Eigenmächtigkeit, und sehe: Was kann ich in der Welt noch beeinflussen.“ Wenn er Kinder nach einem Notfall betreue, gehe er im Laufe des Nachmittags etwa mit ihnen Eis essen – dann können sie sich eine Sorte aussuchen. Auch die einfache Frage: „Möchten Sie ein Wasser?“ oder „Möchten Sie jemanden anrufen?“ führe zu einer eigenen Entscheidung, die Betroffenen zeige, dass sie durchaus noch Kontrolle über ihr eigenes Leben haben.

Eltern, die gerade ihr Kind verloren haben, brauchen nach Roebkes Angaben jemanden, der ihnen noch einmal genau die Abläufe erklärt. „Im Schock haben die das oft nicht richtig gehört, oder das Vorgehen ist für die Hinterbliebenen unverständlich“, so der Berater und Begleiter. Entscheidend sei auch eine gewisse Psychoedukation, damit die Menschen sich selbst und ihre eigene Reaktion besser verstehen könnten. Roebke sagt ihnen dann: „Das ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis.“ Im Falle des Kleinbusunglücks betreuen er und seine Kolleginnen und Kollegen die Eltern, die Ersthelferinnen und Ersthelfer und bei Bedarf auch andere Kinder und Jugendliche an den betroffenen Schulen. Für einen Notfallseelsorger allein wäre die Aufgabe zu groß. „Ich will ja auch den Leuten garantieren, dass ich emotional voll für sie da bin“, sagt Roebke.

Noch heute übt er seinen ehrenamtlichen Beruf gerne aus. „Ich finde es auch immer noch spannend“, erzählt der Bonner, „dass man in den Extremsituationen viel über sich selbst lernt.“ Außerdem erfahre er eine unglaubliche Stärke der Menschen und eine große Solidarität ihres Umfelds. „Am Rande der Katastrophe erlebe ich ganz viele schöne Sachen“, sagt Roebke zuversichtlich. „Mein Zutrauen in die Menschen ist dadurch noch gewachsen.“

Albrecht Roebke legt Wert darauf, den Begriff Notfallseelsorge von dem der (Telefon-)Seelsorge zu trennen. „Die Notfallbetreuung wurde im Jahr 2000 gegründet, damit die schlimmen Nachrichten eben nicht am Telefon überbracht werden“, erklärt der Pfarrer. „Diese Art der Unterstützung lebt vom Direktkontakt.“ Ein durchschnittlicher Einsatz dauere zweieinhalb Stunden, um die Zeit zu überbrücken, bis das soziale Netzwerk greife. Doch Roebke stehe auch bereit, wenn weitere Fragen entstünden. „Es kommt durchaus vor, dass eine Bindung entsteht“, sagt der Bonner. Dann wechselt er die Rolle, begleitet die Hilfesuchenden auch länger, als Seelsorger.

Wichtig sei ihm auch, zu betonen, dass der Glauben während dieser Einsätze keine Rolle spielen müsse, sagt Roebke. „Das ist eine fachliche Krisenintervention. Ich kann über Gott sprechen, muss ich aber nicht.“ Missionarisch sei er nicht unterwegs. Doch einen Denkanstoß wolle er noch geben: Er könne verstehen, dass Leute nicht die Renovierung des Pfarrhauses mit ihrer Kirchensteuer bezahlen wollen. „Aber auch die Notfallseelsorge wird damit finanziert. Etwas, das für alle Menschen wichtig ist.“