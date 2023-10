Gewalttat in Siegburg Frau mit Messer verletzt — Verdächtiger auf Dach gefasst

Als die Beamten am späten Samstagabend zu dem Haus kamen, fanden sie die schwer verletzte Frau vor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie sagte, dass der 32-Jährige sie mit einem Messer verletzt habe und danach auf den Dachboden geflüchtet sei. Als weitere Polizisten am Haus eintrafen, warf der Mann Dachziegel auf die Beamten. Die Polizisten konnten weder Kontakt zu dem Mann aufnehmen noch sich dem Haus gefahrlos nähern, wie es weiter hieß. Erst die alarmierte Spezialeinheiten der Polizei NRW gelang es, den Tatverdächtigen auf dem Dach zu überwältigen und festzunehmen.