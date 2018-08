Siegburg: Die meisten Häuser nach Brand werden wieder aufgebaut

Die meisten Häuser in Siegburg werden wieder aufgebaut

Nach Großbrand an Bahnstrecke

Siegburg Nach dem Großbrand an der Siegburger Bahntrasse können die meisten beschädigten Häuser nach Angaben der Stadt wieder aufgebaut werden.

Untersuchungen von Statikern hätten ergeben, dass wahrscheinlich nur ein Gebäude komplett abgerissen werden müsse, sagte ein Sprecher der Stadt Siegburg am Mittwoch. Bei den anderen sechs Häusern könnten der Dachstuhl und gegebenenfalls das Obergeschoss erneuert werden. „Das wird jetzt auch zügig und unbürokratisch gehen“, sagte der Sprecher.

„Die Häuser sind erst rund 20 Jahre alt, die bisherigen Baugenehmigungen können wiederverwendet werden.“ Wann die Häuser dann wieder bezugsfertig sein werden, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Bis es soweit ist, könnten die Menschen bei Verwandten oder in Ersatzwohnungen bleiben. „Wir haben 67 Wohnungsangebote bekommen.“ Am Donnerstag könnten die Bewohner aus den vielen Sachspenden aussuchen, was sie brauchten.