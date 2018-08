Siegburg: Böschungsbrand greift auf Häuser über – 40 Verletzte

Siegburg In Siegburg haben nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt mehrerer Häuser Feuer gefangen – die Polizei spricht von 40 Verletzten, sechs davon schwer.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Siegburg: Ein Böschungsbrand im Stadtteil Brückberg an der Bahnstrecke zwischen Siegburg und Troisdorf hat sich gegen 14.45 Uhr auf mehrere Häuser ausgeweitet. Aus einigen der Gebäude schlugen die Flammen lichterloh aus dem Dach. Mindestens 40 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Sechs von ihnen schwer.

Acht Häuser seien bei dem Feuer in Brand geraten – insgesamt seien rund 100 Menschen davon betroffen, unter anderem weil sie in den Häusern lebten und in Sicherheit gebracht worden seien. Dabei handele es sich um vorläufige Zahlen, betonte der Sprecher.