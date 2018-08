Siegburg: Böschungsbrand ergreift 10 Häuser – viele Verletzt

Siegburg In Siegburg haben nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt zehn Häuser binnen kürzester Zeit Feuer gefangen. Über die Zahl der Verletzten gab es lange unterschiedliche Angaben.

Ein Böschungsbrand im Stadtteil Brückberg an der Bahnstrecke zwischen Siegburg und Troisdorf hat sich gegen 14.45 Uhr auf zehn Häuser ausgeweitet. Aus einigen der Gebäude schlugen die Flammen lichterloh aus dem Dach. Aufgrund des Feuers wurde die ICE-Trasse ebenso wie die B56n voll gesperrt.

Bei dem Feuer wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, darunter mehrere schwer, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst war von mehr als 30 Verletzten die Rede. Wie Polizeisprecher Burkhard Rick am Abend mitteilte, wurden insgesamt rund 30 Personen, darunter Brandverletzte, Leute mit Schock sowie mindestens vier kollabierte Einsatzkräfte, vom Rettungsdienst betreut.

Die Ursache für den Großbrand an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt steht nach Angaben der Deutschen Bahn noch nicht fest. Man könne dazu zunächst „keine abschließende Aussage“ machen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Stadt Siegburg hatte zunächst den Funkenflug eines Zuges als Auslöser vermutet. Es seien aber auch andere Brandursachen möglich, ergänzte ein Sprecher am Abend. Die Untersuchungen dazu seien in vollem Gange.