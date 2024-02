Mann festgenommen 31-Jährige tot in Siegburger Wohnung aufgefunden

Siegburg/Bonn · Eine Frau ist bereits vergangene Woche tot in einer Wohnung in Siegburg aufgefunden worden. Nun wurde der Mieter der Wohnung festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

26.02.2024 , 08:21 Uhr

12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bereits am Donnerstagabend ist in Siegburg eine 31-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Ein Bekannter des Mieters hatte die Frau gefunden. Die Einsatzkräfte wurden zwar sofort alarmiert, konnten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach ersten Erkenntnissen lag die Verstorbene bereits mehrere Wochen dort. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Auch über die rechtsmedizinische Untersuchung der Verstorbenen bestätigte sich der Verdacht eines möglichen Tötungsdeliktes. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde schließlich der 29-jährige Wohnungsinhaber am Freitag in der Kölner Innenstadt gestellt und unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Er ist bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz der Polizei bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter des Amtsgerichtes am Samstag gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Totschlags. Die Ermittlungen dauern weiter an. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Polizei in NRW

(kag)