Polizei sucht Zeugen : Auseinandersetzung in Siegburger Diskothek – 24-Jähriger tödlich verletzt

Siegburg Ein 24-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Siegburg tödlich verletzt worden, ein weiterer Mann erlitt schwere verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen in einer Diskothek in Siegburg ist ein 24-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mann erlitt bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin in Bonn am Samstag mitteilte. Beide Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der 24-Jährige in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler suchen nach den beiden anderen Beteiligten und bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Zuvor hatte der in Bonn erscheinende „General-Anzeiger“ berichtet.