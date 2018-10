Siegauen-Prozess: Eric X. will erneut Revision einlegen

Nach Neuauflage des Prozesses in Bonn : Siegauen-Vergewaltiger will Urteil nicht akzeptieren

Eric X. beim Prozess in Bonn. (Archiv) Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn Wegen Vergewaltigung einer Studentin in der Bonner Siegaue ist Eric X. in einem Revisions-Prozess vor dem Landgericht Bonn erneut verurteilt worden. Doch der 32-Jährige will das Urteil nicht akzeptieren.

Eric X. bestreitet nach wie vor, eine 25 Jahre alte Studentin im April 2017 in der Bonner Siegaue vor ihrem Zelt vergewaltigt zu haben. In der Neuauflage des Prozesses ist er in der vergangenen Woche zu zehn Jahren Haft verurteilt worden - im ersten Verfahren war das Urteil mit elfeinhalb Jahren höher ausgefallen.

Doch der 32-Jährige „will nicht kampflos aufgeben“, wie sein Verteidiger Martin Mörsdorf sagt. Der Anwalt hat am Montag erneut Revision für Eric X. eingelegt, um das Urteil auf Rechtsfehler zu überprüfen. „Dazu bin ich verpflichtet, wenn mein Mandant das Urteil nicht akzeptieren will“, sagt Mörsdorf.

Sollte sein Anwalt Rechtsfehler im Urteil ausmachen, müsste der BGH das Urteil erneut überprüfen - und es könnte zu einem dritten Prozess kommen.