Siegaue-Vergewaltiger erneut vor Gericht : Zehn Monate Haft wegen Brandstiftung für Eric X.

Bonn/Köln Der 35-jährige Eric X. hatte 2018 seine Zelle in der JVA Köln angezündet. Mit dem Urteil erhöht sich seine zehnjährige Haftstrafe, nachdem er ein junges Paar in der Bonner Siegaue überfallen und eine junge Camperin vergewaltigt hatte.

Eric X. zeigt keine Scheu vor Kameramann und Fotografen. Im Sitzungssaal 210 des Kölner Landgerichts kommt der wegen besonders schwerer Brandstiftung angeklagte Ghanaer der Aufforderung nach, sein Gesicht den Objektiven zuzuwenden. Der 2018 wegen einer Vergewaltigung in der Siegaue zu zehn Jahren Haft verurteilte X. verliert jedoch kurz die Fassung, als ihm der Vorsitzende Richter Benjamin Roellenbleck das Strafmaß für die Brandstiftung verkündet: zehn Monate Haft, die seiner gegenwärtigen Gefängniszeit von zehn Jahren hinzugefügt werden.

Das Gericht sieht es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass Eric X. im Februar 2018 planmäßig einen Brand in seiner Zelle in der JVA Köln gelegt hat. Dabei war er schwer verletzt worden. Aus Wut auf die Justizeinrichtung und ihre Mitarbeiter und aus „Hass auf sich selbst“ habe X. die Tat begangen, sagt Roellenbleck. X. sei voll schuldfähig. Allerdings nennt der Richter mildernde Umstände, die eine für die Brandstiftung angemessene Strafe von drei Jahren Haft als zu hart hätten erscheinen lassen: „Er ist der eigentlich Leidtragende der Tat.“ 21 Prozent seiner Haut waren verbrannt, X. musste sich mehreren Hauttransplantationen unterziehen.