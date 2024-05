Feuerwehreinsatz in Herdecke Siebenjähriger spielt Polizei mit echten Handschellen – Schlüssel weg

Ein siebenjähriger Junge hat in Herdecke im Ruhrgebiet mit echten Handschellen Polizei gespielt – ohne passende Schlüssel. Ein Ersatzschlüssel habe sich auf der Feuerwehrwache, zu der der Junge – mit der Fessel an einem Arm – gebracht wurde, nicht finden lassen, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Montag.