Unfallursache noch unklar : Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs im Siebengebirge

Königswinter Ein Kleinflugzeug ist im Siebengebirge bei Königswinter abgestürzt. Es seien bislang zwei Tote gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen in Bonn.

Warum es zu dem Absturz der Propellermaschine kam, ist ebenfalls noch nicht geklärt - an dem Morgen hatte es Nebel gegeben, was in der Gegend in der Jahreszeit nicht unüblich ist.