Kriminalität Sieben mutmaßliche Fahrzeugdiebe in den Niederlanden festgenommen

Sieben mutmaßliche Fahrzeugdiebe sind nach Ermittlungen deutscher und niederländischer Behörden in den Niederlanden festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Heinsberg mitteilten, wird den am Dienstag festgenommenen Niederländern vorgeworfen, vor allem Kleintransporter entwendet und ausgeschlachtet zu haben. Die Einzelteile sollen die Beschuldigten im Alter von 17 bis 54 Jahren dann laut Mitteilung gewinnbringend verkauft haben.