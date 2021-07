Angeklagter aus Recklinghausen : Sicherungsverwahrung gefordert in Fall um hundertfachen Missbrauch

Der Schriftzug „Landgericht“ steht am Gerichtsgebäude in Bochum. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Thissen

Bochum Kurz vor Weihnachten 2019 wird in Recklinghausen ein vermisster Junge bei einem erwachsenen Mann im Schrank gefunden. Der 46-Jährige soll das Kind versteckt und Hunderte Male missbraucht haben. Jetzt werden die Plädoyers gehalten.

Im Fall eines in einem Schrank versteckten und laut Anklage Hunderte Male sexuell missbrauchten Jungen in Recklinghausen droht dem mutmaßlichen Täter eine lange Haftstrafe. In ihrem nicht-öffentlichen Plädoyer vor dem Bochumer Landgericht hat die Staatsanwaltschaft für den 46-Jährigen insgesamt elf Jahre Haft und die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung beantragt. Die Anwältin des Jungen forderte sogar insgesamt 15 Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung. Der Verteidiger des Angeklagten stellte am Mittwoch keinen konkreten Strafantrag.