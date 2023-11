Aktuelle Sicherheitslage in NRW Warum jederzeit Anschläge durch Extremisten möglich sind

Seit Wochen finden auf den Straßen Nordrhein-Westfalens pro-palästinensische Demonstrationen statt; teils mischen sich Extremisten unter die Versammlungsteilnehmer. Der Antisemitismus, der vor wenigen Wochen vorwiegend noch im Netz zu finden gewesen sei, werde jetzt wieder verstärkt auf die Straßen getragen, sagt Kayser. Mit Beginn der Kundgebungen hat sich laut Sicherheitsbehörden das Bild der teilnehmenden Extremisten verändert. „Der Schwerpunkt der Mobilisierung im extremistischen Spektrum lag zu Beginn zumindest in Nordrhein-Westfalen im auslandsbezogenen Linksextremismus. Ein deutlich geringerer Teil der Teilnehmer und Organisatoren war dem islamistischen Spektrum zuzurechnen“, sagt Keyser. „Inzwischen sehen wir aber auch, dass islamistische und salafistische Gruppierungen ihre zuvor auferlegte Zurückhaltung aufgeben und nun zunehmend für eine Teilnahme an Versammlungen mobilisieren“, so der Leiter des NRW-Verfassungsschutzes. Die rechtsextremistische Szene mobilisiert laut Verfassungsschutz hingegen bisher nicht öffentlich. „Rechtsextremisten sind aber stark in sozialen Medien unterwegs und versuchen überwiegend, den Konflikt für ihre flüchtlings- und migrationsfeindliche Agenda zu nutzen“, so Kayser. Anschläge können von Personen aller extremistischen Lager begangen werden. In Duisburg wurde erst vor wenigen Wochen ein islamistischer Gefährder in Haft genommen, dem vorgeworfen wird, einen Anschlag auf eine israelische Veranstaltung geplant zu haben.