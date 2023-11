Sicherheitslage in NRW Weihnachtsmärkte meiden? Auf gar keinen Fall!

Dennoch gilt: Absolute Sicherheit wird es trotzdem nicht geben – und kann es auch nicht geben. Die Sicherheitsorgane weisen in diesen Tagen nicht umsonst darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Weltlage die Gefahr von Anschlägen so hoch ist wie schon lange nicht mehr. Rund 185 islamistische Gefährder gibt es allein in NRW, von denen ein potenzielles Risiko ausgeht; hinzu kommt eine Vielzahl junger Menschen, die sich aufgrund des Nahost-Konflikts spontan radikalisieren können. Eine Gefahr, die nicht nur abstrakt, sondern auch konkret ist, wie der Fall in Leverkusen und die Festnahme eines Gefährders in Duisburg vor wenigen Wochen zeigt, der geplant haben soll, einen Anschlag auf eine israelische Veranstaltung zu verüben.