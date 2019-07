Tipps und Fakten : Keine Panik, wenn der Aufzug stecken bleibt

Düsseldorf In Düsseldorf hat sich ein Mann schwer verletzt, als er aus einem steckengebliebenen Aufzug kletterte. Dabei war die Feuerwehr bereits unterwegs. Vielen Menschen macht der Gedanke Angst, in einem Fahrstuhl stecken zu bleiben.

In einem Düsseldorfer Hotel haben am Samstagabend vier Menschen versucht, sich aus einem steckengebliebenen Aufzug zu befreien. Sie öffneten die Türen und kletterten ins nächste Stockwerk. Ein Mann stürzte dabei jedoch in den Aufzugschacht und verletzte sich schwer. Dabei war die Befreiungsaktion eigentlich gar nicht nötig: Der Fahrstuhl verfügte über ein Notrufsystem, die Feuerwehr war bereits auf dem Weg zum Hotel. Abstürzen könne ein Aufzug nicht, da er an mehreren Trageseilen hängt, wie die Feuerwehr informierte. Ob die Insassen Panik bekamen und deshalb eigenmächtig aus dem Fahrstuhl entkommen wollten, ist nicht bekannt. Wir geben Ihnen die wichtigsten Fakten zur Sicherheit im Aufzug: