Initiative für sicheren Schulweg Warum der Fahrradbus das Elterntaxi ersetzen soll

Statt von ihren Eltern im Auto gebracht zu werden, im sogenannten Elterntaxi, fahren in Frechen seit eineinhalb Jahren immer freitags viele Kinder mit dem Rad zu einer Grundschule – im Fahrradbus. Das heißt, sie radeln zwar selbst, aber im Verbund und nach Fahrplan, begleitet von einigen Eltern. Drei Haltestellen hat die Route, an denen sich die Kinder einfädeln; mit fünf Erwachsenen und zehn Kindern geht es meist los, rund 30 Köpfe zählt die Gruppe, wenn sie an der Schule ankommt. Für Organisatorin Kathrin Kerner ist der Fahrradbus ein voller Erfolg. „Zum einen erleben die Kinder den Schulweg als etwas Schönes, Geselliges“, sagt die 39-Jährige, „zum anderen lernen sie, sich selbstständig und sicher im Straßenverkehr zu bewegen.“