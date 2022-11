Erstes Adventswochenende Auftakt zum Weihnachts-Shopping stimmt viele Händler in NRW optimistisch

In der belebten Innenstadt von Münster verursachte am Samstag ein gescheiterter Raubüberfall Aufregung. Laut Polizei drohte ein 30-Jähriger in einem Juweliergeschäft am Prinzipalmarkt mit einer Waffe, also in einer beliebten Einkaufsgegend, in der laut der Polizeisprecherin auch angesichts des Weihnachtsmarkts viel los war. Der Mann flüchtete ohne Beute und wurde kurz darauf festgenommen. Die Pistole stellte sich demnach als Softairwaffe heraus, die einer scharfen Waffe täuschend ähnlich sieht.