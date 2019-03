Shisha-Bars: NRW erhöht Druck auf Shisha-Bars

Düsseldorf Gefährliche Kohlenmonoxid-Werte, Handel mit unversteuertem Tabak – Kontrollen der orientalischen Lokale sollen effektiver werden.

Die Zahl der Shisha-Bars in nordrhein-westfälischen Städten ist in den vergangenen Jahren sprunghaft gewachsen. Besonders im Ruhrgebiet und im Rheinland gibt es viele solcher Einrichtungen, in denen feuchter Tabak mit Wasserpfeifen geraucht werden darf. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden treffen sich in vielen dieser Bars Mitglieder krimineller arabischer Familienclans. „Shisha-Bars werden immer wieder als Rückzugsort und Treffpunkt genutzt. Oft werden diese Lokale auch betrieben, um Geld aus kriminellen Aktivitäten zu waschen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Er wolle zwar nicht alle Shisha-Bars über einen Kamm scheren. „Aber es gilt unsere Null-Toleranz-Linie: Wenn wir irgendwo Straftaten feststellen, gehen wir da rein und kontrollieren“, sagte Reul. Nach Angaben der Landesregierung wurden allein im zweiten Halbjahr 2018 im Zuge der Maßnahmen gegen Clankriminalität rund 400 Shisha-Bars und 400 weitere Objekte wie Teestuben von Polizei und Zoll kontrolliert.