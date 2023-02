„Versäumnisse bis hin zur aktiven Vertuschung“ Mehr als 420 Missbrauchsfälle im Ruhrbistum gemeldet

„Wir müssen als Bistum ehrlich sein: Es hat in der Vergangenheit in unserer Bistumsverwaltung massive Versäumnisse bis hin zur aktiven Vertuschung gegeben“, sagte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck. Den Opfern habe das Bistum oft keinen Glauben geschenkt. Dahinter habe auch die Vorstellung gestanden, „dass zuallererst die Kirche und ihre Priester zu schützen seien“. Auch in jüngeren Jahren sei das Bistum „noch allzu oft von diesen Situationen massiv überfordert“ gewesen, sagte Overbeck, der seit 2009 Bischof in Essen ist.