Sexuelle Übergriffe auf Kessenicher Herbstmarkt Die Opfer sind Minderjährige, die Täter in Gewahrsam

Was war passiert? Bis etwa 22.15 Uhr gab die Band Handmade ein umjubeltes Konzert mit Hits wie „1000 und 1 Nacht“ und „Another Brick in the Wall“. Nur ein paar Minuten nach der letzten Zugabe schepperten an einem Stehtisch vor der Bühne an der Pützstraße Gläser. Plötzlich rannten zwei junge Männer wie Furien durch die Menge vor dem Bierwagen in Richtung Hausdorffstraße und rempelten dabei eine Frau so kräftig an, dass sie stürzte – nach Informationen des „Bonner Generalanzeigers“ aber unverletzt blieb. Die Täter, laut Polizei 24 und 28 Jahre alt, wurden schnell von den Beamten geschnappt. Bei einem mussten sie einen Taser (Elektroschocker) einsetzen, so sehr widersetzte er sich den Beamten.