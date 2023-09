Sexuelle Übergriffe unter Kindern in NRW-Kita „Aber das machen die doch immer, Mama“

Die Übelkeit kommt total überraschend. Ein Anruf zieht Christiane Kirchner am 19. Mai den Boden unter den Füßen weg. Ihr Sohn Alexander, zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt, soll in seiner Kindertagesstätte Opfer sexueller Übergriffe geworden sein – durch einen anderen Jungen, einen seiner besten Freunde. Es soll mehrere Vorfälle gegeben haben. Kinder hätten anderen Kindern in den Mund urinieren müssen; wer auf die Schaukel wollte, habe vorher seine Geschlechtsteile zeigen müssen. Die Liste der Übergriffe, die in der Kita vorgefallen sein sollen, ist noch länger.