Online-Serviceportal in NRW wird abgeschaltet So wechseln Sie von Servicekonto.NRW zu BundID

Grundsätzlich eine sichere Kommunikation zwischen Öffentlicher Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern. Diese sollen mit einem Konto bei BundID (id.bund.de) übergreifend Leistungen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, des Landes und des Bundes sowie der Behörden außerhalb von Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen können, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Nutzerkonto des Bundes ermögliche es den Behörden zudem, Bescheide und Schreiben der Verwaltungen rechtssicher elektronisch zu übermitteln. Das beschleunige die Prozesse und bringe für alle Beteiligten einen echten Mehrwert, so Scharrenbach weiter.