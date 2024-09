Wetterbilanz in NRW September bringt warmen aber nassen Herbststart

Dabei sei der September hochsommerlich gestartet, hieß es beim DWD. So wurden am 1. September in Tönisforst am Niederrhein gar 33,3 Grad gemessen. Mit einem deutlichen Temperaturrückgang in der zweiten Septemberwoche habe der Herbst einen ersten Akzent gesetzt. Auch wenn es zwischenzeitlich wieder milder wurde, habe sich der Herbst zum Monatsende endgültig angekündigt. Am 25. September waren laut DWD mehrere eher schwache Tornados registriert worden, die Bäume und Dächer beschädigten.