Tatverdächtige in Haft : Seniorin in Wohnung in Castrop-Rauxel überfallen und beraubt

Seniorin in Wohnung in Castrop-Rauxel überfallen und beraubt

Recklinghausen Eine ältere Dame ist in ihrer Wohnung in Castrop-Rauxel überfallen, schwer verletzt und eingesperrt worden. Vom Fenster aus rief sie anschließend um Hilfe. Die Polizei hat nun zwei Tatverdächtige festgenommen.

Bei einem Raubüberfall in Castrop-Rauxel ist eine Seniorin schwer verletzt, in ihrer Wohnung eingesperrt und dort zurückgelassen worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-Jähriger dem Opfer am vergangenen Donnerstag mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und die zu Boden gefallene Frau getreten und weiter geschlagen haben. Die Seniorin habe später vom Fenster aus eine Passantin um Hilfe gebeten, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer befindet sich noch im Krankenhaus.