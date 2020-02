Seniorenresidenz auf Kreuzfahrtschiff : „Ich sehe uns schon auf dem Panoramadeck sitzen“

Leverkusen/Köln Eine Seniorenresidenz auf einem Kreuzfahrtschiff – für Margarethe Morsbach und ihren Mann klingt diese Vorstellung nur zu verlockend. Doch der lebenslange Urlaub auf der FT Calea hat seinen Preis.

Margarete Morsbach und ihr Mann Jörg Kobelt träumen schon lange von einer Kreuzfahrt. „Diese Freiheit und das Wasser, das ist einfach toll“, sagt die Leverkusenerin. Bislang sei der Traum von der Fahrt auf See jedoch daran gescheitert, dass die wenigsten Kreuzfahrtschiffe behinderten- und altersgerecht seien, sagt Morsbach. „Ich bin nicht mehr ganz so gesund. Teilweise käme ich bei den Schiffen nicht einmal aufs Sonnendeck“, sagt sie. Bei der Recherche im Internet stieß die 68-Jährige dann auf ein ungewöhnliches Angebot: „Die FT Calea – Ihr schwimmendes Zuhause“, hieß es dort. Bei dem Schiff handelt es sich um eine Seniorenresidenz, die über die Flüsse Europas schippern soll. Für 70 bis 100 Bewohner könnte es bald ein dauerhafter Wohnort sein.

Thady Alexander Thömmes gehört zum Gründungsteam der ungewöhnlichen Residenz. Der 23-Jährige war bereits vor der Gründung seiner eigenen Reederei mit zwei Geschäftspartnern in der Touristik-Branche tätig. „Daher war ich selbst auf mehr als 90 Kreuzfahrten - das Thema begeistert mich einfach“, sagt er. Neben Vollverpflegung, Hotelservice und Unterhaltung gibt es laut dem 23-Jährigen auch Alltagshilfen und leichte Pflege für die Bewohner auf der schwimmenden Residenz. „Außerdem stehen an allen Zielen vorab ausgewählte Ärzte und Kliniken zur Verfügung“, sagt Thömmes. Intensivpflege gebe es jedoch nicht an Bord. „Wir sind ein Wohnschiff, das betreutes Wohnen ‚plus‘ anbietet – jedoch ausdrücklich kein Pflegeheim“, betont er. Fertig ist das Schiff aber noch nicht. Derzeit liegt es in einer Werft in Grave in den Niederlanden, wo es renoviert und für die Nutzung als Seniorenresidenz ausgebaut wird. Die Reservierungen für die insgesamt 94 Kabinen-Module startete vergangenes Wochenende. „Seitdem wurden bereits zahlreiche Kabinen reserviert“, sagt Thömmes.