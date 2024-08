Halbjahresbilanz der Pedelec-Unfälle in NRW Senioren besonders oft Opfer bei E-Bike-Unfällen

Die Unfallzahlen in Verbindung mit einem Pedelec bewegen sich auch in diesem Jahr auf einem hohen Niveau. Im ersten Halbjahr kam es nach Angaben des Innenministeriums in NRW zu 3230 Unfällen, bei denen ein Pedelec beteiligt war, dabei wurden 2997 Menschen verletzt, 15 starben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 zählte die Polizei in NRW 6729 Pedelec-Unfälle, dabei gab es 40 Tote.