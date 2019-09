Kostenpflichtiger Inhalt: Seltsame Häufung von Fällen in NRW : „Schwangere fragen nach Fehlbildungen an den Händen“

Die Hand eines Neugeborenen umfasst den Daumen einer Hebamme. (Symbolbild). Foto: dpa/Uli Deck

Düsseldorf Statistisch gesehen soll ein Baby von 1000 mit Fehlbildungen an den Händen zur Welt kommen. Auch in Geburtskliniken am Niederrhein wie in Düsseldorf, Mönchengladbach und Moers ist es schon dazu gekommen.