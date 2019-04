Gartenschläfer sind vom Aussterben bedroht : „Zorro“ kämpft ums Überleben

Bonn Der Gartenschläfer ist vom Aussterben bedroht. In Bonn haben sich wieder einige der Nager angesiedelt.

Der Gartenschläfer ist in Gefahr. Der Bestand der Nagetiere mit der markanten Gesichtszeichnung, die an die Maske des Zorro erinnert, geht seit Jahren zurück. In Bonn haben sich allerdings wieder einige Gartenschläfer, die zur Gattung der Schlafmaus zählen, angesiedelt. Jetzt soll wissenschaftlich untersucht werden, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit sich die Nager auch in anderen Regionen wieder ansiedeln. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) startet dafür mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und der Universität Gießen ein Projekt zum Schutz der Tiere. Dabei sind die Forscher auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer einen der bis zu 14 Zentimeter großen und 80 Gramm schweren Nager in seinem Garten oder andernorts entdeckt, kann den Fundort auf www.meldestelle.gartenschlaefer.de markieren.