Selm im Kreis Unna 96-Jähriger schießt vier Mal auf seine Tochter – Festnahme

Ein 96-Jähriger hat in Selm im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag vier Schüsse auf seine 53-jährige Tochter abgegeben und sie dabei schwer verletzt. Wie die Dortmunder Staatsanwältin Maribel Andersson auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf berichtete, gebe es Hinweise auf einen Streit darüber, ob der hochbetagte Senior ins Pflegeheim geht.