Feuer in Selm Auto brennt bei Probefahrt aus – zwei Verletzte

Bei einer Probefahrt in Selm (Landkreis Unna) ist ein Auto vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Mann am Mittwochnachmittag mit dem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto, blieb in einem Graben auf dem Dach liegen und fing Feuer.