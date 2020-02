Ermittlungen in Selm : 56-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Ermittlungen in Selm

Selm Nach dem Tod einer 54-jährigen Frau in Selm sitzt der Ehemann der Toten in Untersuchungshaft. Die Obduktion hat den Verdacht eines Gewaltverbrechens bestätigt.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Dortmund Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Die Leiche der Frau war mit mehreren Stichverletzungen in der Garage des Einfamilienhauses von Verwandten gefunden worden. Der 56 Jahre alte Ehemann befand sich laut den Beamten ebenfalls in der Garage und war leicht verletzt.