SEK im Einsatz : Frau befreit sich aus Fesseln und ruft die Polizei

Ubach-Palenberg Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist derzeit in Ubach-Palenberg bei Aachen im Einsatz. Eine Frau war zuvor bedroht und gefesselt worden. Nachdem sie sich selbst befreien konnte, rief sie die Einsatzkräfte zur Hilfe.

Nach der mutmaßlichen Bedrohung einer Frau durch einen unbekannten Mann ist die Polizei in Übach-Palenberg nördlich von Aachen im Einsatz. Anwohner und Passanten würden gebeten, den Bereich zu meiden, sagte ein Polizeisprecher in Heinsberg am Mittwoch. Die Frau habe gegen 10.15 Uhr die Polizei alarmiert. Sie habe angegeben, zuvor von einem Mann mit vorgehaltener Pistole zum Geldabheben bei der Bank gezwungen worden zu sein. Dann sei der Täter mit ihr zu ihrer Wohnung im Zentrum von Übach-Palenberg gefahren und habe sie gefesselt. Die Frau habe sich befreien und fliehen können und die Polizei alarmiert.