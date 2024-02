Mehrere Schüler verletzt Großeinsatz an Wuppertaler Schule – erste Schüler wieder bei den Eltern

Der Polizist vor Ort sagte zunächst, Spezialkräfte durchsuchten die Räumlichkeiten der Schule. Die Schüler seien in den Räumen der nahegelegenen Stadtsparkasse untergebracht worden. Gegen Mittag konnten die ersten Kinder wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Ein Polizeisprecher vor Ort sagt, man gehe dabei klassenweise vor. In entsprechenden Gruppen werden die Schüler vor die Sparkasse geführt, wo ihre Eltern sie erleichtert in Empfang nehmen.