Angriffe auf Polizisten in NRW deutlich zugenommen 20.163 Polizisten im Dienst attackiert

Ähnlich sieht es der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen. So einen Fall wie in Ratingen habe es im Land noch nie gegeben – und auch nichts Vergleichbares, sagte GdP-Vize Michael Maatz. „Eigensicherung ist für die Polizei ganz wichtig. Das wird im Rahmen der Aus- und Fortbildung auch regelmäßig gelehrt. Trotzdem bleibt immer ein Restrisiko. Der Angriff auf meine Kollegen und auf die Feuerwehrleute kam aus dem Nichts. Das können Sie nicht üben“, so Maatz. Insgesamt sei der Dienst auf der Straße rauer geworden. „Wir versuchen, trotzdem die Einsatzsituation grundsätzlich deeskalierend zu bewältigen. Gewalt setzen wir nur ein, wenn es nicht mehr anders geht. Trotz so eines Falls wie in Ratingen werden wir immer eine bürgernahe Polizei bleiben. Wir dürfen deswegen nicht an unseren Grundprinzipen rütteln; vielmehr müssen wir sie verteidigen“, betonte Maatz.