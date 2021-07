SEK-Einsatz in Witten : Mann randaliert in Wohnung und wird festgenommen

Witten Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei musste die Bewohner eines Hauses in Witten in Sicherheit bringen. Ein 48-Jähriger war zunächst nicht zu beruhigen und konnte erst Stunden später festgenommen werden.

Ein Mann hat in seiner Wohnung in Witten mit einem Messer randaliert und ist festgenommen worden. Die Einsatzkräfte waren am Freitagnachmittag zunächst alarmiert worden, weil der 48-Jährige in der Wohnung „massiv“ herumtobte, wie die Polizei mitteilte. Als die Streifenwagen an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hantierte der Mann demnach von außen sichtbar mit einem Messer. Der Mann wirkte den Angaben zufolge verstört und war nicht zugänglich. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte deshalb an, und die Polizei brachte die Bewohner des Hauses in Sicherheit.