Einsätze in Essen und Gelsenkirchen : SEK mit Panzerwagen stürmt Entsorgungsbetrieb

Foto: Christian Schwerdtfeger 12 Bilder Großeinsatz der Polizei in Essen

Essen In einem Hinterhof in Essen gibt es am Abend einen großen Polizeieinsatz. SEK-Beamte stürmen ein Gebäude. Ein besonderes Panzerfahrzeug ist auch vor Ort.

Um 19 Uhr schlägt das Spezialeinsatzkommando zu. Mit dem „Survivor“, einem Panzerfahrzeug der Polizei, stürmen die Spezialeinheiten der Polizei ein Gebäude im Essener Stadtteil Altenessen. Dabei soll es sich um einen Entsorgungsbetrieb handeln. Eine Kolonne von silberfarbenen und schwarzen Vans und Transportern fährt anschließend auf den Hof eines Gewerbebetriebs, Polizisten laufen mit Rammen in das Gebäude. „Der Einsatz steht im Zusammenhang mit Drogenkriminalität“, heißt es zunächst aus Sicherheitskreisen. Zeitgleich soll es auch in Gelsenkirchen einen ähnlichen Einsatz gegeben haben. Insgesamt sollen rund 450 Polizisten, darunter das SEK, an dem Einsatz beteiligt sein. Über dem Einsatzort in Essen kreist ein Hubschrauber, Polizisten sperren die Straße ab.

Wie die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr später mitteilt, geht es um ein umfangreiches Verfahren wegen des bandenmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Schwerpunkt der Einsatzes liegt in Essen in den Stadtteilen Altenessen, Katernberg und Kray, zudem sind Beamte in Gelsenkirchen im Einsatz. An insgesamt elf Objekten (drei Gewerbeobjekte und acht Wohnungen) seien Beamte der Staatsanwaltschaft, der Polizei, des Ordnungsamtes und des Zolls eingesetzt, sie sollen Beweis- und Tatmittel finden und sicherstellen, sowie mehrere Haftebefehle vollstrecken. „Da Hinweise vorliegen, dass ein Teil der Personen gewaltbereit sein soll und zudem möglicherweise über Waffen verfügen könnte, wurden Spezialeinsatzkräfte eingesetzt“, heißt es in der Mitteilung. Der Einsatz sei „das Ergebnis von intensiven und monatelangen Ermittlungen“ und werde wohl bis in die Nacht dauern. Eine Bilanz des Großeinsatzes sei erst in den nächsten Tagen zu erwarten.