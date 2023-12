Psychischer Ausnahmezustand SEK-Einsatz in Coesfeld – Mann ergibt sich

Die Polizei hat einen Mann in Coesfeld in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Im Einsatz waren auch Spezialkräfte, da es Hinweise gab, denen zufolge der Mann bewaffnet sein könnte. Nach Gesprächen gab er schließlich auf und ließ sich ohne Widerstand mitnehmen. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Ob sich in seiner Wohnung tatsächlich Waffen befanden, blieb zunächst unklar.