Sehenswürdigkeiten in NRW „Jede Dorfkirche hat mehr zu bieten“

Nordrhein-Westfalen mangelt es nicht an Sehenswürdigkeiten. Egal ob imposante Dome, prunkvolle Schlösser oder Denkmäler aus der Römerzeit - all das findet sich im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Gleich fünf Bauten in NRW stehen inzwischen auf der Lis­te der UNESCO-Welt­er­be­stät­ten. Nicht alle Menschen können sich allerdings für die Sehenswürdigkeiten in NRW begeistern, auch wenn sich diese grundsätzlich großer Beliebtheit erfreuen und bei den meisten auf Zuspruch treffen. So empfindet beispielsweise ein Tourist, dass jede Dorfkirche mehr zu bieten hat als der Kölner Dom.