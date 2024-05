Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus Welche NRW-Sehenswürdigkeiten es unter die Top-100 in Deutschland geschafft haben

Aber auch in Nordrhein-Westfalen gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die es in die Top-100 deutschlandweit geschafft haben. Dafür hat die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) rund 25.000 internationale Touristen, die zuvor Deutschland besucht hatten, mittels einer Online-Abstimmung befragt. Das Ergebnis gleich vorneweg: Zum ersten Mal seit Jahren steht auf Platz 1 nicht mehr das Miniatur-Wunderland in Hamburg, sondern der Europa-Park in Rust. Weitere bekannte Attraktionen der Liste sind etwa die Stadt Rothenburg ob der Tauber in Baden-Württemberg (an vierter Stelle) das Schloss Neuschwanstein (Platz sechs) oder der Schwarzwald (achter Platz).