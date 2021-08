Plötzlicher Tod im Dortmunder Zoo : Seelöwen-Baby „Luna“ starb vermutlich an aggressivem Keim

Seelöwen-Baby „Luna“ starb vermutlich an aggressivem Keim

Das Seelöwen-Baby „Luna“, aufgenommen am 27. Juli 2021 in Dortmund. Foto: dpa/Marcel Stawinoga

Dortmund Nach dem überraschenden Tod der jungen Seelöwin „Luna“ gibt es Hinweise auf ein Infektionsgeschehen. Sie verstarb am 12. August – im Alter von nur knapp zwei Monaten.

Die Ursache für den überraschenden Tod des Dortmunder Seelöwen-Jungen „Luna“ war vermutlich ein aggressiver Keim. Eine Untersuchung im zuständigen Veterinäruntersuchungsamt habe Hinweise auf ein Infektionsgeschehen ergeben, berichtete die Stadt Dortmund am Montag. „Vermutlich bedingte eine bakterielle Allgemeininfektion, verursacht durch einen aggressiven Keim, den Tod der jungen Robbe“, erklärte eine Stadtsprecherin. Das am 19. Juni im Dortmunder Zoo zur Welt gekommene Tier war am 12. August verendet – nur wenige Minuten nach Auftreten sichtbarer Krankheitssymptome.