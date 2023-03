Deutschlands bester Maschinenführer Sebastian Behr wird Vierter bei der Bagger-WM in Las Vegas

Gerade hat er noch an einer Weltmeisterschaft teilgenommen – in der schillernden Stadt Las Vegas, der Welthauptstadt der Unterhaltung – und nun steckt er schon wieder voll im Arbeitsalltag, bei Nieselregen, auf einer Baustelle in Grevenbroich. Ein größeres Kontrastprogramm hätte es für Sebastian Behr zu Beginn dieser Woche wohl kaum geben können. Und doch, so berichtet es der Bedburger am Montag am Telefon, ist er auch ein klein wenig froh darüber, dass endlich alles wieder seinen gewohnten Gang nimmt und er den Trubel der vergangenen Tage auch einmal vollends ausblenden kann.