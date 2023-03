Sebastian Behr aus Bedburg Er ist der beste Baggerfahrer Deutschlands – und bald vielleicht der ganzen Welt

Die Faszination für die tonnenschweren Maschinen wurde dem Bedburger bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater hat eine eigene Firma und vermietet bundesweit Baumaschinen. „Mit sechs Jahren saß ich bereits das erste Mal alleine auf einer solchen Maschine“, so Behr. Der Bedburger findet es selbst immer wieder erstaunlich, dass man mit so riesigen Fahrzeugen auch ganz feinfühlige Arbeiten erledigen kann. Weil er sich auch in seiner Freizeit so viel mit Minibaggern und Radladern beschäftigte, entschloss er sich im Jahr 2007 dazu, an seinem ersten Bagger-Wettbewerb in Deutschland teilzunehmen. Noch im selben Jahr gewann er die deutsche Meisterschaft. Von da an packte ihn das Wettkampf-Fieber. „Man kann daher schon sagen: Mein Beruf ist mein Hobby“, sagt der 42-Jährige.