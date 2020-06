Seaside Beach in Essen : Polizei verfolgt Exhibitionisten mit Motorboot

Seaside Beach in Essen

Essen Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Essen kurzerhand ihr Motorrad gegen ein Motorboad getauscht. Grund dafür war ein Exhibitionist, der ins Wasser urinierte und sich Familien mit ihren Kinderen zeigte.

Wie die Polizei Essen mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 16.30 Uhr. Besucher meldeten einen Mann, der mit seinem Boot nah an das Ufer fuhr und dort sichtbar für alle ins Wasser urinierte. Dabei soll er noch sein Geschlechtsteil zur Schau gestellt haben, was laut Polizei insbesondere Familien mit ihren Kindern irritierte.