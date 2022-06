Die Suche nach einem Schwimmplatz in NRW : 4000 Kinder auf der Warteliste für einen Schwimmkurs

Düsseldorf Geschlossene Bäder, kein Personal und fehlende Anbieter: Für Zehntausende Kinder in NRW gibt es keine Schwimmkurse. Die Wartelisten sind extrem lang. Es kann Jahre dauern, einen freien Platz zu bekommen.

In Nordrhein-Westfalen finden immer weniger Eltern für ihre Kinder noch einen Platz in einem Schwimmkurs. Durch die Pandemie hat sich die Problematik noch einmal dramatisch verschärft. „Die Warteliste beinhaltet bei uns gerade 4000 Kinder“, sagt Melanie Erakovic vom Aqua-Gym in Düsseldorf. „Wir haben eine wachsende Zahl von Kindern, die bisher wenig oder gar keinen Schwimmbadbesuch hatten. Immer mehr Kinder erfahren die Wassergewöhnung in ihrem ersten Schwimmkurs und brauchen viel länger, um Schwimmen zu lernen“, sagt sie.

Zurückzuführen ist die sprunghafte Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder vor allem auf geschlossene Bäder in der Corona-Zeit, weniger Ausbilder und Anbieter solcher Kurse. Laut DLRG gab es im vergangenen Jahr rund 50 Prozent weniger Teilnehmer in den Anfängerkursen – und 70 Prozent weniger Prüfungen für die Schwimmabzeichen. Und dabei ist die Situation schon vor der Pandemie angespannt gewesen: Laut DLRG waren schon vor dem Jahr 2020 rund 40 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule keine sicheren Schwimmer.

Info Weniger Badetote, weniger gute Schwimmer Bilanz In Deutschland sind im vergangenen Jahr mindestens 299 Menschen bei Badeunfällen ertrunken – so wenige wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Tendenz Die Zahl sank nach Angaben der DLRG im dritten Jahr in Folge. Gleichzeitig könnten aber noch immer nur 40 Prozent der Zehnjährigen sicher schwimmen.

Landesweit fehlen Schwimmkurse – in Städten und auf dem Land. In Luelsdorf beträgt die Wartezeit für einen freien Platz für das Kinderschwimmen der Sechs- bis Zwölfjährigen derzeit zwischen drei und vier Jahren – und das bei der DLRG. „Da viele Eltern unsere Arbeit für ihre Kinder zu schätzen wissen, ist die Warteliste für die Aufnahme von Kindern leider sehr lang“, heißt es bei der Ortsgruppe Luelsdorf.

Verschärft wird die Situation auch durch immer mehr dauerhafte Bäderschließungen, weil Kommunen die Betriebskosten nicht mehr tragen können und das Geld für Neubauten fehlt. Ausgehend von der letzten Sportstättenstatistik 2002 ist über das Projekt Bäderleben bis 2021 für NRW ein Rückgang der für die Schwimmausbildung und den Schwimmsport grundsätzlich geeigneten Bäder von 43 Prozent (614 Frei-, Hallen- und Kombibäder) festzustellen. Wenn sich diese Zahl auch nur auf die Bäder insgesamt bezieht und noch keine Aussage zur für die Schwimmausbildung geeigneten Wasserfläche zulässt, ist der Trend laut Schwimmverband NRW eindeutig und wirkt negativ auf die für die Schwimmausbildung nötigen Wasserzeiten.

Christoph Niessen, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes NRW, nahm zuletzt im Interview mit unserer Redaktion die Politik in die Pflicht. „Das Land müsste mit Investitionen helfen, der Sport müsste selbst in eine Betreiberverantwortung gehen, und die Kommunen müssten bereit sein, einen Betriebskostenzuschuss zu zahlen“, sagte Niessen. „Natürlich muss das Bad am Ende auch irgendwo stehen, also müsste das Grundstück von den Kommunen kommen. Mit diesem Dreiklang kann es gelingen“, so Niessen weiter.

Im Düsseldorfer Aquagym lag die Wartezeit für einen freien Platz vor der Pandemie zwischen sechs und zwölf Monaten – mittlerweile sind es mindestens anderthalb Jahre. Die Problematik habe sich durch Corona auch verschärft, weil viele Schwimmschulen, die vorher bei den städtischen Bädern eingemietet gewesen seien, nicht weiter machen konnten, so Melanie Erakovic – und das häufig aus Kostengründen. Hinzu kämen jetzt noch die gestiegenen Energiepreise, die unter anderem dazu führten, dass vielerorts die Wassertemperaturen um mindestens zwei Grad gesenkt würden. „Aber das bedeutet, dass noch weniger Kinder ins Wasser gehen, weil es denen einfach zu kalt ist. Und so erfahren immer weniger Kinder keine Wassergewöhnung“, sagt Erakovic.

Die DLRG befürchtet, dass die Schwimmdefizite der Kinder sich kaum aufholen lassen. Man sehe mit großer Sorge den Auswirkungen entgegen, die die Corona-Pandemie auf die Schwimmfähigkeit gerade der Kinder haben werde, so die DLRG. Das Land NRW versucht der Misere mit einem Programm entgegenzuwirken. Mit gut 800 Schwimmkursen soll das Angebot an Schwimmausbildungen für Heranwachsende in diesem Jahr unterstützt werden. Das Land stelle dafür 400.000 Euro Förderung bereit. Das Programm richtet sich an Schüler der ersten bis sechsten Jahrgangsstufe. Neben zweiwöchigen Ferienkursen kann die Schwimmausbildung auch mit Kompaktkursen an Nachmittagen und Samstagen vermittelt werden.

