Schwimmen auf Rädern „Narwali“ geht in NRW an den Start

„Die Schwimmfähigkeit ist zurückgegangen - nicht nur durch Corona“, so Sport-Staatssekretärin Andrea Milz (CDU) am Montag in Düsseldorf. Das Modellvorhaben „Narwali“ - abgeleitet vom Zahnwal Narwal, der auch für das Logo Pate steht - soll gegensteuern und eine wendige, bezahlbare Alternative zu teuren Schwimmbädern bieten, die sich viele Kommunen gar nicht oder nicht mehr in ausreichender Anzahl leisten können.