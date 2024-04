Schwieriger Start in die Badesaison Freibäder in ganz NRW suchen verzweifelt Personal

Die Folgen der Personalmisere könnten sich in den Freibädern unterschiedlich auswirken: Brieden in Kamp-Lintfort schließt nicht aus, dass der Betrieb eingeschränkt werden könnte (im vergangenen Jahr wurde die Saison frühzeitig beendet), auch in Duisburg sei das nicht undenkbar, sagt Homburg. Schreiner in Leverkusen hofft auf ein normales Geschäft, Hornung befürchtet nur, dass es an heißen Tagen in den Moerser Bädern eng werden könnte. „Wenn wir zu wenig Personal haben, können wir möglicherweise weniger Besucher hineinlassen, als wir gerne möchten“, sagt der Enni-Sprecher. Schwimmen unter freiem Himmel sollte in diesem Sommer also fast überall möglich sein – wenn auch nicht garantiert.