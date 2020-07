Prozess in Düsseldorf : Schwerverbrecher führte Doppelleben

DÜSSELDORF Bei dem Prozess gegen einen 32-jährigen Langenfelder geht es unter anderem um Totschlag und Zwangsprostitution. Insgesamt werden dem Mann 17 Vergehen vorgeworfen. Kronzeugin ist eine Frau aus Regensburg.

(wuk) Jahrelang lebte ein Schwerverbrecher mit Frau und Kindern in Langenfeld von staatlicher Unterstützung – und gönnte sich als Folge von Straftaten nebenbei ein Luxusleben. So bewertet die Staatsanwaltschaft einen 32-jährigen Familienvater, der seit Dienstag mit einem seiner Brüder (23) beim Düsseldorfer Landgericht angeklagt ist. 17 Straftaten werden dem mutmaßlichen Serientäter vorgeworfen – von versuchtem Totschlag und der Zwangsprostitution einer 18-Jährigen bis zu bewaffneten Drohungen gegen Autofahrer, einen Erpressungsversuch gegen Lokalbetreiber sowie der Besitz von Kinderpornos und illegalem Waffenbesitz. Wegen der Vielzahl der Vorwürfe will der Staatsanwalt jetzt nicht nur eine Haftstrafe erwirken, sondern zudem eine dauerhafte Sicherungsverwahrung des Mannes, der als gemeingefährlich gelte.

45 Minuten brauchte der Staatsanwalt, um 17 Anklagepunkte gegen den 32-Jährigen plus sieben Vorwürfe gegen dessen Bruder zu verlesen. Demnach habe der ältere im Sommer 2018 via Internet eine 18-Jährige aus Regensburg kennengelernt, habe ihr nach der so genannten Loverboy-Masche eine so rosige, gemeinsame Zukunft vorgegaukelt, so dass sie sogar nach Düsseldorf umzog. Wenig später habe er laut Anklage die junge Frau bei einer Reise in den Libanon aber zum Gruppensex mit Freunden und Bekannten gezwungen, habe sie durch Gewalt und Drohungen über Monate hinweg gedrängt, weiter der Prostitution nachzugehen – und ihm bis auf ein Taschengeld ihren ganzen Liebeslohn abzuliefern, insgesamt angeblich mindestens 84.000 Euro.