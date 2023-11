Bei Schwerte Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – A1 zeitweise gesperrt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Montagmorgen im Berufsverkehr auf der A1 bei Schwerte eine Frau schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin beim Spurwechsel wegen eines medizinischen Notfalls ins Schlingern geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In der Folge sei ein weiteres Auto auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Die Frau am Steuer erlitt schwere Verletzungen. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Nach dem Zusammenstoß blieb die Strecke an der Unfallstelle in der Nähe der Raststätte Lichtendorf in Fahrtrichtung Köln für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau.